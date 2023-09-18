شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز ينفى تعرضه لحادث.. ويؤكد: أنا بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان أحمد عبد العزيز شائعات تعرضه لحادث خلال الساعات الماضية موضحًا لـ"الخليج 365" أنه بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعى وأنه اعتاد على الشائعات التى تطاله خلال الفترة الماضية.

وقدم أحمد عبد العزيز فى رمضان الماضى مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس والذى جسد فيه شخصية الحاج شهاب وهو شخص لا يحكمه إلا منفعته ومصلحته، ويسير بمبدأ الغاية لديه تبرر الوسيلة".

مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.