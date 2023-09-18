فيديو مؤثر جداً ومشهد مبكي جمع بين وديع الشيخ ووالده قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - مع رحيل والد الفنان اللبناني وديع الشيخ الفنان نادر الشيخ، نستذكر فيديو يجمع بين الراحل ونجله، خلال لقاء أجراه الإعلامي تمام بليق في برنامجه على قناة الجديد.



وقال الراحل في اللقاء حين سؤاله عن رأيه بإبنه أو الوالد تبقى شهادته مجروحة بإبنه.

ونفى نادر الشيخ وجود أي خلافات بينه وبين وديع، ووجه له رسالة أنه راضٍ عنه هو ووالدته، وقال له يا جبل ما يهزك ريح وأن وديع وصل إلى ما هو عليه بفضل جهوده ورضا والديه.

وأردف الراحل الكثير من الكلمات المؤثرة بحق ابنه، وطلب منه أن لا يرد على المنتقدين ومهاجمتهم كي لا يكبّرهم.

وبكى نادر الشيخ في الحلقة متأثراً كما تأثر أيضاً وديع الشيخ وحاول جاهداً أن يظهر قوته أمام مشاعره لكنه في الختام أدمعت عينيه حين غنى لوالده مباشرةً.

ووجه وديع رسالة مؤثرة لوالده أنه يعتز به مفصلاً فضله على الفنانين في الوسط الفني.