بالصورة- "الأناقة".. عنوان إطلالة وسام حنا الرائعة

ميرنا وليد - بيروت - تألق الممثل اللبناني وسام حنا بلوك شيك رائع، حيث ظهر مرتدياً بدلة باللون الأسود، مع توب أسود، وربط شعره على شكل كعكة، وهو المعروف بأناقته الدائمة وإطلالاته المبهرة.



وكان نشر وسام حنا سابقاً صورة له من أحد الفنادق في بودروم التركية، حيث يبدو انه يقضي اجازة صيفية، ويظهر في الصورة بلباس يذكر بالأقمشة الافريقية، وعلق وسام على الصورة موجهاً نصيحة الى متابعيه جاء فيها: "هناك مثل افريقي يقول : لا تُخبر التمساح بأنه قبيح قبل أنّ تعبر النهر ولكن انا أعتقد بأنّ الاحسن ألا تُخبره بقبحِه ابدا ، فالأيام دوارة ، و ربما تحتاج الى العبور مرة أخرى".

هذه الاطلالة اثارت اعجاب المتابعين، الذين تغزلوا بجمال وموهبة وسام، ومنهم من وافقه الرأي.



