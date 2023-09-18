أحمد سعد وروبي يحييان أقوى حفل غنائي في 2023 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يحيي النجم أحمد سعد، والنجمة روبي، حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي سعد وروبي مع جمهورهما في حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والكثير من الاستعراضات المدهشة.

ويشهد الحفل مفاجآت كثيرة أعدها خصيصا أحمد سعد وروبي لجمهور حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسوف يقوم الثنائى بغناء الكثير من الأغنيات منها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"

كما تغني روبي روائعها: "ليه بيداري، نمت ننة، حتة تانية، قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.