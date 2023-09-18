باسم سمرة ينفذ مشهد أكشن من كواليس "سفاح الجيزة" والجمهور: "جاكي شان مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان باسم سمرة عن تنفيذ مشهد خطر ضمن الحلقات الأخيرة من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة" والذي عرض مؤخرًا عبر منصة "شاهد" وحقق نسب مشاهدة مرتفعة

ونشر "باسم" مقطع فيديو من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلاله وهو يقوم بملاحقة السفاح حيث قام بنفسه بتنفيذ مشهد خطر دون الاستعانة بـ "دوبلير" وتضمن المشهد القفز من أعلى أحد المساكن الشعبية ليقع على الأرض ويتدارك الأمر سريعًا ويستكمل تصوير المشهد بعدها.

وعلق "باسم" قائلًا: "مخاطر المهنة، وربنا ستر من كواليس سفاح الجيزة".

ولاقى الفيديو والتعليق إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات: "تحفة يا عمهم، ممثل عبقري وعنده كتير أوي، أنت ممثل عالمي، جاكي شان مصر اللي مبيحتجش دوبلير".

مسلسل" سفاح الجيزة" مستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه في 8 حلقات عن جرائم سفاح الجيزة الذي حكم عليه بالإعدام وأثار ضجة عام 2021، ويشارك ببطولته عدد من نجوم الدراما المصرية والعربية وهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.