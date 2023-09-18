"وحشتيني" للمخرج السويسري المصري تامر رجلي بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام عن اختيارها لفيلم المخرج المصري السويسري، تامر رجلي بعنوان "Back to Alexandria" أو "وحشتيني" بالمسابقة الرسمية للمهرجان والذي يقام في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة على "انستجرام" صورة من كواليس الفيلم وعلقت قائلة: "انتظروا العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم المخرج المصري السويسري تامر رجلي وحشتيني ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو من بطولة النجمة الفرنسية الأسطورية، فاني أردان والنجمة العربية المخرجة والممثلة نادين لبكي".

وعرض فيلم "وحشتيني" لأول مرة بفعاليات مهرجان زيوريخ السينمائي الدولي في دورته الأخيرة ورشح لجائزة "العين الذهبية".

وشارك في كتابة الفيلم كلًا من الكاتبة ماريان برون، والمخرج يسري نصرالله، إلى جانب المخرج تامر رجلي، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما سواء المصرية أو العربية وهم الممثلة الفرنسية، فاني أردانت، الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، الفنان هاني عادل، الفنانة ليلي عز العرب، الفنانة إنعام سالوسة، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 3 أكتوبر المقبل.

تدور أحداث فيلم "وحشتيني" في إطار من الكوميديا والدراما حول "سو" التي ترقد والدتها على فراش الموت يتعين عليها مواجهة ماضيها المؤلم خلال رحلة تقودها إلى مصر وبالأخص مدينة الإسكندرية.

يذكر أن المخرج تامر رجلي لديه فيلم آخر بعنوان "يلا يا بنات" وتدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميدية حول شابة يتم تشخيصها بمرض السرطان تنطلق في رحلة عبر مصر مع أصدقاء طفولتها ومن المقرر الإعلان عن ميعاد عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.