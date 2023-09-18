ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا للإعلان عن الفيلم المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفصل فيلم دولي.

وجاء في البيان: "تُعلن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام ٢٠٢٣ والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم ( ڤوي ڤوي ڤوي ) للمخرج عمر هلال - مرشحاً مصريا".

وتابع البيان: "وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت الأفلام التالية: 1- وش في وش، 2- ١٩ ب، 3- بيت الروبي 4- الباب الأخضر".

واستكمل البيان: "هذا وتنوه اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رآت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام".