شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار الفنان إسلام إبراهيم أثناء تشييع جثمان والدته في دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع الفنان إسلام إبراهيم، جثمان والدته بمسقط رأسها بمدينة دمياط، وذلك عقب تأدية صلاة الجنازة بساحة مسجد عمرو بن العاص وسط دمياط، وسط حضور كبير من قبل أهالى المحافظة، وغياب لنجوم الفن.

وانهار الفنان إسلام إبراهيم، أثناء تلقي العزاء داخل مقابر العائلة بمحافظة دمياط، وتقرر إقامة العزاء بساحة عمر مكرم في القاهرة خلال الأيام المقبلة عقب عودة الفنان اسلام ابراهيم إلي القاهرة مجددا.

كتب إسلام إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون" البقاء لله والدوام لله.

وكان قد تعاقد الفنان إسلام إبراهيم علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، إسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.