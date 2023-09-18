سامر اسماعيل يلمع مجدداً في السعودية.. والعالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجاح كبير يحققه فيلم “تشيللو” عن رواية معالي المستشار تركي آل الشيخ، حيث بدأ عرضه في صالات السينما العربية والعالمية يوم 14 سبتمبر الحالي، بعدما أقيم العرض الخاص في العاصمة الرياض يوم 9 سبتمبر 2023 بحضور نجوم العمل.

“تشيللو” من بطولة النجم السوري سامر اسماعيل في ثاني تجاربه السينمائية، بعد فيلم “The Day I Lost My Shadow” الذي حاز على جائزة مهرجان البندقية، في دورته الـ 75، وجائزة مهرجان “الكرامة” في الأردن، إضافة لمشاركته في العديد من المهرجانات العالمية من بينها مهرجان لندن وكندا.

سامر اسماعيل يجتمع في “تشيللو” الذي يعتبر فيلم عربي عالمي، بمشاهد كبيرة مع الحائز على جائزة الأوسكار جيريمي آيرونز ونجم سلسلة SAW العالمي توبن بيل، تحت إدارة المخرج الهوليوودي دارين لين بوسمان.

الفيلم من نوعية أفلام الرعب، تم تصويره في الرياض، والعلا، وبراغ، ويشارك سامر البطولة الهام علي، مهند الحمدي، ميلا الزهراني، وضيوف الشرف سعاد عبدالله وغسان مسعود.

يذكر أن الفيلم سعودي، ويتحدث فيه سامر باللغتين العربية والانجليزية، وحقق ايرادات كبيرة ليكون الفيلم الأول في السينما السعودية، مع اشادات كبيرة بأداء سامر المحبب للجمهور العربي والخليجي خاصةً بعدما تعرفوا عليه بشخصية عمر بن الخطاب بمسلسل “عمر”، وشخصية جميل بمسرحية “جميل بثينة” لفرقة “كركلا”، اضافة الى اعمال درامية كثيرة كـ “المنصة”، “كسر عضم” وغيرهم الكثير.