نوال الزغبي نجمة الأناقة في الموريكس دور.. إطلالتها حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: ضجّت صفحات النجمة اللبنانية نوال الزغبي على مواقع التواصل الإجتماعي برسائل التهنئة والتقدير من أهل الفن والصحافة والجمهور بعد حصولها على جائزة “نجمة الغناء اللبناني العربي” وجائزة تقديرية لأكثر أغنية هادفة عن أغنية “حفلة”، خلال الدورة 22 من حفل الموريكس دور والتي أقيمت مساء أمس في كازينو لبنان بحضور نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب.

وقد نشرت نوال الزغبي صورًا جديدة لمرورها على السجادة الحمراء للمهرجان، فتألقت بإطلالة راقية وملائمة للحفل، وكان ظهورها لافتًا، فاختارت لهذه المناسبة فستانًا طويلًا من اللون السود كشف سحرها وجمالها وجاذبيتها فخطفت الأنظار بأناقتها.

إطلالة نوال تحوّلت إلى حديث المتابعين، فتلقّت الكثير من التعليقات على صورها من محبّيها التي يعبّرون فيها عن سعادتهم بفوزها بالجائزة وتألقها الدّائم في مختلف الأعمال الفنية التي تقدّمها.

يذكر أن أغنية “حفلة” هي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمر الخضري، والكليب من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

على صعيد آخر، انتهت نوال الزغبي مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة تتعاون من خلالها مجددًا مع المخرج فادي حداد وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”. والأغنية باللهجة الخليجية وبعنوان “فخامة معاليك”، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.