شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقى وأسامة منير أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقي بالمعادي، والذي وافته المنية فجر اليوم، وسط حضور الأهل والأصدقاء، وكان الإعلامي أسامة منير أول الحضور.

وكان النجم محمد فؤاد قد اجتمع مؤخرًا بالملحن عصام كاريكا للتعاون فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".