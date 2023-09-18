شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مالك يشارك لأول مرة فى مهرجان الجونة بالعرض الأول لفيلم آل شنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن مشاركة الفيلم المصري آل شنب للمخرجة آيتن أمين بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه الأول، والذي يشارك في بطولته النجم الصاعد حسن مالك أمام النجمات؛ ليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة وهيدي كرم.

فيلم آل شنب يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

وسبق أن شارك حسن مالك فى أكثر من عمل مؤخراً منهم فيلم المطاريد الذي طُرح مؤخراً، وشارك في بطولته مع أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، طه الدسوقي، ومحمود الليثي، إخراج ياسر سامي، وتأليف صلاح الجهيني.

كما سبقه مسلسل الدراما النفسية اتزان، الذي يُعرض على منصة Watch It، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال.