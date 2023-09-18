تفصيل غريب في شكل أقراط أذن سيلينا غوميز لم ينتبه له أحد.. وسعرها عالي للغاية

ميرنا وليد - بيروت - لا تزال إطلالة الفنانة العالمية سيلينا غوميز في حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" تحصد إهتمام الجمهور، ذلك بعد ان لاحظ المتابعون تفصيل غريب بأقراك الأذن التي كانت ترتديها لم ينتبهوا له من قبل.



فسيلينا ظهرت مرتدية تصميم في أذنها الشمال مختلف عن أذنها اليمين، فقد إرتدت بأذنها الشمال تصميم يبلغ سعره 25 ألف دولار، بينما إرتدت بأذنها اليمين تصمبم يبلغ سعره 40 ألف دولار، والإثنين على شكل فراشات ماسية.

وقد ظهرت الفنانة العالمية سيلينا غوميز على السجادة الحمراء بشكل نادر في حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" احتفالاً بترشيحاتها الثلاثة، وقد بدت مذهلة للغاية أثناء القيام بذلك.

ودخلت نجمة البوب إلى مركز برودنشيال في نيوجيرسي بفستان ربيعي ساحر من تصميم أوسكار دي لا رنتا. كانت القطعة الجريئة مكونة بالكامل من زخارف على شكل زهرة سقطت في ذيل هامشي، وتمايلت بشكل رومانسي أثناء سيرها، وتضمن خط عنق حمالة صدر متدلي وفتحة عالية في الساق. تركت غوميز الفستان يتحدث، واقترنته فقط مع الصنادل الحمراء ذات الأربطة، وخاتم الزهور الماسي المطابق.