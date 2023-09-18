بسبب مرضه الصعب.. يوسف فوزي يفضل الإبتعاد عن الساحة الفنية

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل الصري يوسف فوزي أنه يرفض العودة إلى التمثيل بشكل كامل، وأنه ومنذ فترة يرفض كل العروض التي تقدم له، حيث أن إصابته بمرض الشلل الرعاش جعلته يصر على فكرة إعتزاله الفن.



وقال يوسف فوزي: "التمثيل عندي هواية من زمان وكان نفسي أمثل تاني بس ربنا ليه حكمة في اللي حصلي وأنا راضي بقضاء ربنا... ومفيش باليد حيله والحمد لله على اللي أنا فيه وبقيت أخاف من بكرا". وأضاف: "أنا مش عارف أصلّي بسبب النسيان وبواجه مرضي الصعب بالرضى ومحدش بيسأل عليا غير حسين ومصطفى فهمي. بناتي الاتنين في كندا بسافر نزورهم أنا وزوجتي أكثر من مرة في السنة ولكن حالياً تذكرة الطيران بقت غالية عبارة عن رأس مال... وعمر ابني عنده 27 سنة بيعمل في المونتاج".