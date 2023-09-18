ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الممثل المصري أحمد السقا، أنه عادة ما يسعى لنقل المشهد كما هو بالظبط، مهما كان خطر أو بإمكانه أن يرعض حياته للخطر.
وخلال لقاء له مع الإعلامية إسعاد يونس، روى أحمد السقا تفاصيل مشهد القفز في النيل الذي أداه خلال فيلم تيتو، وأكد أن الدوبلير لم يقبل يومها تأدية هذا المشهد بسبب صعوبته، فإضطر أحمد أن ينفذه بنفسه 3 مرات، وفي القفزة الثانية كاد أن يموت بسبب التفاف ورد النيل حوله، حتى إن شقيقته وصل لها خبر وفاته في هذا المشهد.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد من فيلم "تيتو" كاد أن يودي بحياة أحمد السقا.. وهذه القصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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