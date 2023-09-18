حورية فرغلي تفضح حسن شاكوش.. وتكشف هوية الفتاة التي يخون زوجته معها

ميرنا وليد - بيروت - بعد الأخبار التي ربطت إسمها بإسم الفنان المصري حسن شاكوش، تحدثت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن الأمر، وكشفت للمرة الأولى تفاصيل جديدة حول طلاقه من ريم طارق، مؤكدة ان لا علاقة لها بالأمر.



وقالت حورية فرغلي: "فيه مليون اسم اشمعنى حورية مسكتوا فيه؟ وأنا عمري ما شوفت شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة إنه طلّق ريم، لو مكانش فيه حب جامد بينهم مكنش هيكون في خناقاتهم، هي بتحبه أوي وغيورة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس إنه بتاع ستات".

وأضافت: "ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلّي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها سارة دي انتوا سافرتوا مع بعض وخرجتوا مع بعض، فمحبتش اسمي ييجي في حاجة زي دي، أنا زعلت إن الموضوع داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا".