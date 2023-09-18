سعاد حسني ظهرت مرة واحدة ببدلة رقص.. وجمالها ترك أثر كبير بأذهان الناس

ميرنا وليد - بيروت - في رصيد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني عدد هائل من الأعمال الفنية، والشخصيات التي أدتها في أعمالها.



إلا أنها ظهرت مرة واحدة فقط وهي ترتدي زي الراقصة الشرقية بفيلمها "خلي بالك من زوزو"، وجمالها قد ترسخ بأذهان الجمهور حتى يومنا هذا.

وإستطاعت سعاد حسني بأعمالها أن تنافس فاتن حمامة وشادية على لقب نجمة القرن العشرين، وبعد أن نجحت كنجمة صاعدة في فيلم "حسن ونعيمة"، وقدّمت بعدها العديد من الأدوار بدأتها بالفتاة الشقية خفيفة الظل في أفلام، مثل "إشاعة حب" و"مال ونساء" و"ثلاثة رجال وامرأة" و"البنات والصيف" الذي جمعها بعبد الحليم حافظ و"الضوء الخافت" و"السفيرة عزيزة" و"السبع بنات" و"مافيش تفاهم" و"أعز الحبايب" و"الأشقياء الثلاثة" و"من غير ميعاد" و"عائلة زيزي" و"الساحرة الصغيرة" و"الجريمة الضاحكة" و"العريس يصل غداً"، إلا أنها إنتقلت لتقديم الشخصيات المركبة بداية من دورها في فيلم "القاهرة 30" و"اللقاء الثاني" و"بئر الحرمان" و"غروب وشروق" وكونت ثنائياً مع رشدي أباظة في "صغيرة على الحب" و"جناب السفير" و"الطريق" و"الساحرة الصغيرة"، ومع حسن يوسف أيضاً في "فتاة الإستعراض".