أحمد الفيشاوي بدون "تاتوهات" في أحدث ظهور مع الراقصة دينا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها مع الراقصة الاستعراضية دينا وأحد الأصدقاء.

وكشف "الفيشاوي" عن عمل جديد يجمعه بالفنانة دينا قائلا: "دينا في موقع التصوير".

ولاحظ عدد من متابعي "الفيشاوي" ظهوره بالصور بدون "تاتوهات" والتي كانت تملأ جسده بالكامل وعلقوا قائلين: "هو شال الوشم؟، معقول مسح كل التاتو اللي في جسمه، شكلك أحسن بكتير من غير الوشم".

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان وعدد من نجوم السينما المصرية منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم والمقرر عرضه تجارياً بحلول عام 2024.