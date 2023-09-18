عرض 17 فيلما في القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر الاثنين للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن قائمة الأفلام المشاركة في القسم الرسمي خارج المسابقة والتي تضم 17 فيلما تتنوع بين العمل الأول والثاني لصناعها بالإضافة لفيلم "المعزة" الذي يشارك في عرضه العالمي الأول.

تضم قائمة الأفلام ما يلي:

أن نحلم ونموت

نيلسون يو | سنغافورة، إندونسيا | 2023 | الصينية، الإنجليزية | 77 د

بعد مرور عدة سنوات، يلتئم شمل ثلاثة أصدقاء في مرحلة منتصف العمر، ينطلق الثلاثي في رحلة من التعبير عن المشاعر المخبأة، ولكن تأخذ إجازتهم منعطفًا غير متوقع عندما تبدأ لمحات من حيواتهم السابقة في الظهور على السطح.

مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 (الفهد الذهبي - مسابقة مخرجو المستقبل وجائزة أفضل عمل أول). عمل أول.

برج بلا ظلال

جانغ لو | الصين | 2023 | الصينية | 144 د

جيو وينتونغ، ناقد طعام كهل، يتجول في المطاعم المحلية في مدينة بكين الحيوية برفقة زميلته المصورة أويانغ الأصغر منه سنًا. جيو مُطلق ولديه ابنة في السادسة من عمرها، وعلاقته سيئة بوالده منذ عدة عقود. يبحث جيو عن منظور جديد في الحياة بينما يعيد النظر في فشله في أدواره كأب وابن وحبيب.

عُرض في مهرجان برلين السينمائي 2023، مهرجان بكين السينمائي 2023 (جائزة أفضل مساهمة فنية، وجائزة أفضل ممثّل سين بايكينغ، وجائزة أفضل ممثّل مساعد تيان جوانغ جوانغ، وأفضل سيناريو جانغ لو، وأفضل تصوير سينمائي بياو سونغري.



بلاد ضائعة- سينما من أجل الإنسانية

فلاديمير بيريزيتش | صربيا، فرنسا، لوكسمبورغ، كرواتيا | 2023 | الصربية | 98 د

صربيا 1996. خلال التظاهرات ضد سلوبودان ميلوسيفيتش، يمر ستيفان ابن الـ15 عاماً بالثورة الأعنف في حياته، إذ سيتوجب عليه مواجهة والدته الحبيبة التي تشارك النظام الفاسد الذي يثور ضده هو وأصدقاؤه.

شارك في مهرجان كانّ السينمائي 2023 (أسبوع النقّاد - جائزة لوي روديرير). عمل ثانٍ.



بورتريه عائلي

لوسي كير | الولايات المتحدة الأمريكية | 2023 | الإنجليزية | 75 د

تبوء محاولة إحدى العائلات لالتقاط صورة جماعية بالفشل، فيتحول الأمر إلى حالة تشبه الحلم عندما تختفي الأم، فتبدأ ابنتها في رحلة حثيثة للعثور عليها.

شارك في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 (مسابقة صنّاع أفلام الحاضر). عمل أول.



ستيبنه

ماريا فرودا | أوكرانيا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا | 2023 | الأوكرانية، الروسية | 114 د

تدور الأحداث في الطبيعة الشتوية الأوكرانية، حيث القرى الضائعة، والشعور المتصاعد بالعزلة المنتشر بين الناس في عالم ما بعد الاتحاد السوفياتي. إنها قصة أناتولي، رجل عائد إلى بلدته ليعتني بوالدته المحتضرة.

عُرض في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 (المسابقة الدولية - جائزة أفضل مخرجة). عمل أول.

سماء بلاستيكية - مسابقة البيئة

تيبور بانوتشكي ، سارولتا زابو | المجر، سلوفاكيا | 2023 | المجرية | 83 د

2123 أمام شح الموارد، ما عاد الجنس البشري يستطيع العيش إلا من خلال المقايضة: في سن الـ50، يتحول كلّ مواطن تدريجاً إلى شجرة. عندما يكتشف ستيفان أن زوجته نورا قد وقّعت على التبرع بجسدها، ينطلق في مهمة لإنقاذها. عمل أول | فيلم تحريك.



شباب (ربيع)- سينما من أجل الإنسانية

وانغ بينغ | فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا | 2022 | الصينية | 212 د

صُوِّرت أحداث الفيلم على مدار ست سنوات، ويدور عن العمل الشاق للخياطين والخياطات داخل مصانع الملابس في الصين. رغم الوتيرة الهادئة للأحداث، تلتقط كاميرا المخرج وانغ بينغ ومضات من الأمل.

شارك في مهرجان كان السينمائي 2023.



شباك فارغة

بهروز كرامي زاده | ألمانيا | 2023 | الفارسية | 102 د

أمير ونرجس شابان في العشرينيات من عمرهما يعثران على الحب في مدينتهما الواقعة على بحر قزوين، ولكن في عالم الحاضر في إيران يبدو الأمر أبعد من بناء حياة سويًا، ويُجبران على إبقاء علاقتهما سرًا.

شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 2023، مهرجان ميونخ السينمائي (جائزة السينما الألمانية الواعدة). عمل أول.



طوطم- سينما من أجل الإنسانية

ليلا أفيليس | المكسيك، الدنمارك، فرنسا | 2023 | الإسبانية | 95 د

سول، طفلة في السابعة من عمرها، تقضي يومها في منزل جدها وتساعد أفراد عائلتها في الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرة روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلي.

عُرض في مهرجان برلين السينمائي 2023. عمل ثانٍ.



عدواني

تشارلوت ريغان | المملكة المتحدة | 2023 | الإنجليزية | 84 د

جورجي، صبية حالمة في الثانية عشرة من عمرها، تعيش سعيدة بمفردها في شقتها في لندن وتملؤها بالسحر، وفجأة، يعود إلى حياتها والدها الغائب ويقلبها رأسًا على عقب.

شارك في مهرجان صندانس السينمائي 2023 (جائزة لجنة التحكيم الكبرى)، مهرجان بكين السينمائي 2023، مهرجان سيدني السينمائي 2023. عمل أول.



في الماء

هونغ سانغ سو | كوريا الجنوبية | 2023 | الكورية | 61 د

يقرر ممثل شاب اعتزال التمثيل وصناعة فيلم قصير. يصل الطاقم الصغير المكون من الممثل نفسه والمصور والبطلة إلى جزيرة جيجو الصخرية التي تعصف بها الرياح.

شارك في مهرجان برلين السينمائي 2023 (قسم إنكاونتر).

القصر

رومان بولانسكي | إيطاليا، سويسرا، بولندا، فرنسا | 2023 | الإنجليزية، الفرنسية | 100 د

في جبال الألب السويسرية، يستضيف فندق بالاس الفخم احتفالًا فاخرًا بليلة رأس السنة لعام 2000. يستعد حشد من النوادل وعمال الفندق والطهاة وموظفي الاستقبال لخدمة ضيوفهم الأثرياء، ولكن في الواقع، الفوضى تلوح في الأفق.

عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائي 2023.

كيفية ممارسة الحب

مولي مانينع ووكر | المملكة المتحدة | 2023 | الإنجليزية | 98 د

في إجازة صيفية يُفترض أن تكون الأفضل في حياتهن، تذهب ثلاث مراهقات بريطانيات في عطلة، يعبرن فيها إلى عالم الكبار عبر احتساء الكحول وارتياد النوادي الليلية وممارسة الجنس. في فيلمها الأول النابض بالحياة الذي نال إشادة كبيرة في المهرجانات، تلقي مولي مانينغ ووكر نظرة ذكية دقيقة ومدمرة على تعقيدات الصداقة الأنثوية والجنس في سن المراهقة.

شارك مهرجان كان السينمائي 2023 (جائزة مسابقة نظرة ما). عمل أول.



كيندي

أنوراج كاشياب | الهند | 2023 | الهندية | 143 د

نظريًا، كيندي هو ضابط سابق متوفى منذ زمن بعيد، ولكن في الحقيقة، يعمل كيندي في الخفاء لصالح نظام فاسد. تسبب هذه الازدواجية حالة من الإزعاج له ويحاول التخلص منها.

عُرض في مهرجان كان السينمائي 2023 (عروض منتصف الليل).



لا شيء أخسره - سينما من أجل الإنسانية

ديلفين ديلوجيه | فرنسا | 2023 | الفرنسية | 113 د

تعيش سيلفي برفقة ابنيها سفيان وجان جاك، ويشكّل الثلاثي عائلة مترابطة. ذات يوم، خلال غياب سيلفي عن البيت، يتعرض سفيان لإصابة، ممّا يدفع الخدمات الاجتماعية لانتزاع الطفل من حضانة أمّه وإيداعه في دار رعاية.

شارك في مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نظرة ما) . عمل ثانٍ.

المعزة

إيلاريا بوريللي | مصر، فرنسا | 2023 | العربية | 91 د

في مصر، يثير ينبوع نادر معركة. تقف فتاة ومعزتها المفضلة وسط العادات القبلية القاسية والحقد والجشع العالمي. هل يمكنهما البقاء على قيد الحياة في عالم وحشي من العنف والموت؟ حياة ظالمة حقيقية وقاسية. وبين حطام اليأس، يبقى الأمل والشعر.

عرض عالمي أول.



المنبوذون- سينما من أجل الإنسانية

لادج لي | فرنسا | 2023 | الفرنسية | 105 د

يتولى بيير منصب عمدة باريس، بعد الوفاة المفاجئة لسلفه، يسعى جاهداً لتنفيذ خطة رئيس البلدية السابق لإعادة تأهيل حي الطبقة العاملة. وفي الوقت نفسه، تعارض حابي، المقيمة في أحد المباني داخل ذلك المجتمع، نزوح عائلتها من المكان الذي يحمل ذكرياتها.

عُرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023. عمل ثانٍ.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.