فيلم "the goat" لعمرو سعد يُشارك في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُشارك فيلم The Goat للمخرجة إيلاريا بوريللي ومن إنتاج شركة اجورا بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وذلك ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة، ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، الفيلم إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، الفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.