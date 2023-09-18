من "باب الحديد" لـ "المصير" و"سهر الليالي" إلى "فوي فوي فوي".. تاريخ السينما المصرية في ترشحيات الأوسكار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا للإعلان عن الفيلم المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.

وجاء في البيان: "تُعلن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام ٢٠٢٣ والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم ( ڤوي ڤوي ڤوي ) للمخرج عمر هلال - مرشحاً مصريا".

وتابع البيان: "وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت الأفلام التالية: 1- وش في وش، 2- ١٩ ب، 3- بيت الروبي 4- الباب الأخضر".

واستكمل البيان: "هذا و تنوه اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رأت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب بالإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام".

وتم ترشيح العديد من الأعمال السينمائية الهامة لأكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار" إلا أنها لا تصل للمراحل النهائية لقائمة "أفضل فيلم أجنبي" والتي تتضمن 5 أفلام سينمائية هم الأهم خلال العام.

وإليكم تاريخ السينما المصرية في ترشيحات الأوسكار:

"باب الحديد" للمخرج يوسف شاهين وتم اختياره لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار لأول مرة بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 31 عام 1958.

"دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات وتم اختياره لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 32 عام 1959.

"المراهقات" للمخرج أحمد ضياء الدين، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 33 عام 1960.

"وا إسلاماه" للمخرج أندرو مارتون، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 34 عام 1961.

"اللص والكلاب" للمخرج كمال الشيخ، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 35 عام 1962.

"ام العروسة" للمخرج عاطف سالم، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 37 عام 1964.

"المستحيل" للمخرج حسين كمال، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 38 عام 1965.

"القاهرة 30" للمخرج صلاح أبو سيف، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 39 عام 1966.

"المومياء" للمخرج شادي عبد السلام، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 43 عام 1970.

"امراة ورجل" للمخرج حسام الدين مصطفي، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 44 عام 1971.

"زوجتي والكلب" للمخرج سعيد مرزوق، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 45 عام 1972.

"إمبراطورية ميم" للمخرج حسين كمال، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 46 عام 1973.

"أين عقلي" للمخرج عاطف سالم، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 47 عام 1974.

"أريد حلًا" للمخرج سعيد مرزوق، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 48 عام 1975.

"على من نطلق الرصاص" للمخرج كمال الشيخ، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 49 عام 1976.

"إسكندرية..ليه؟" للمخرج يوسف شاهين، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 52 عام 1979.

"أهل القمة" للمخرج علي بدرخان، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 54 عام 1981.

"إسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 63 عام 1990.

"أرض الأحلام" للمخرج داود عبد السيد، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 67 عام 1994.

"المصير" للمخرج يوسف شاهين، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 70 عام 1997.

"أسرار البنات" للمخرج مجدي أحمد علي، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 75 عام 2002.

"سهر الليالي" للمخرج هاني خليفة، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 76 عام 2003.

"بحب السيما" للمخرج أسامة فوزي، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 77 عام 2004.

"عمارة يعقوبيان" للمخرج مروان حامد، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 79 عام 2006.

"في شقة مصر الجديدة" للمخرج محمد خان، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 80 عام 2007.

"الجزيرة" للمخرج شريف عرفة، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 81 عام 2008.

"رسائل البحر" للمخرج داود عبد السيد، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 83 عام 2010.

"الشوق" للمخرج خالد الحجر، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 84 عام 2011.

"الشتا اللي فات" للمخرج إبراهيم البطوط، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 86 عام 2013.

"فتاة المصنع" للمخرج محمد خان، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 87 عام 2014.

"اشتباك" للمخرج محمد دياب، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 89 عام 2016.

"شيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 90 عام 2017.

"يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 91 عام 2018.

"ورد مسموم" للمخرج فوزي صالح، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 92 عام 2019.

"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 93 عام 2020.

"سعاد" للمخرجة أيتن أمين، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" في الدورة الـ 94 عام 2021.