أيمن عزب ناعياً أشرف مصيلحي: كان أطيب شخص بأخلاق ملائكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

نعى الفنان أيمن عزب رحيل صديقه الفنان أشرف مصيلحي، الذي وفاته المنية مساء أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، قائلًا: "أشرف كان أصدق شخص وأطيب قلب عرفته في حياتي قلب طاهر لايحمل حقداً أو كرهاً ولم أره يومًا مبتذل في خلافه أو مسيء لأحد".



وقال "عزب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، إن أشرف كان محبوباً من قبل الناس ومن عائلته، حيث حباه الله بزوجة مخلصة وحماته كانت الفنانة زهرة العلا، وحماه المخرج حسن الصيفي.



وأضاف، باكيًا: "زوجته منال الصيفي زوجة مخلصة لم تتركه يوماً على مدار ثلاث سنوات، وهي مصدومة في وفاته وحالتها صعبة وكأنها تلقت مطرقة على رأسها، وهي وقفت بجوار زوجها في أحلك الظروف على مدار 3 سنوات في رحلة المرض".

وعن الأيام الأخيرة في حياة أشرف مصيلحي، قبل رحيله، أوضح قائلًا: "أشرف هاتفني عدة مرات ولم أستطع الرد عليه والعكس ثم استطعنا التواصل في مكالمة استغرقت 10 ثواني فقط، وقال لي بطمن عليك وفي أعقاب ذلك عرفت أنه يجري عملية جراحية خطيرة وكان هذا بناء على طلبه أن يجري الجراحة أولاً ".

وأكمل: "الراحل عانى من الإصابة بسرطان المخ، واجه ورماً شرساً وعانى منه حيث أجرى عملية جراحية استئصال للورم، أتبعه موجة مرتدة أثرت على الكلام والحركة في أيامه الاخيرة رغم أنه كان شخصاً رياضياً".

وكشف أيمن عزب جوانب من حياة أشرف مصيلحي الشخصية قائلاً: "كان محباً للخير لدرجة أنه ممكن يستلف فلوس عشان يعمل خير ويسدده على مدار شهرين أو ثلاثة".

وأتم: "أشرف كل من عرفه يعلم أنه كان شخص محترم حد كبير لديه طيبة واخلاق غير موجودة وكأنها أخلاق ملائكة لكنها إرادة الله وكان إختبار صعب لنا جميعاً ولمن حوله".