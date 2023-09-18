هانى رمزى ودنيا عبد العزيز وأحمد التهامى يقدمون واجب العزاء فى شقيق محمد فؤاد

من ناحية أخرى سيطر الحزن على النجم محمد فؤاد، ودخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان، وكان النجم محمد فؤاد قد وصل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.

فيما كشف إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، عن موعد العزاء فى وقت سابق أنه داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.