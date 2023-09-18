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شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ودنيا عبد العزيز وأحمد التهامى يقدمون واجب العزاء فى شقيق محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد، والذي وافته المنية فجر اليوم، وأقيم العزاء بمسجد حسين صدقي بالمعادي، حيث حضر كل من: الفنان هاني رمزي، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان أحمد التهامي، كما حضر الإعلامي أسامة منير.
من ناحية أخرى سيطر الحزن على النجم محمد فؤاد، ودخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان، وكان النجم محمد فؤاد قد وصل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.
فيما كشف إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، عن موعد العزاء فى وقت سابق أنه داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.
هاني رمزي ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي يقدمون واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد
هاني رمزي ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي يقدمون واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد
هاني رمزي ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي يقدمون واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد
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