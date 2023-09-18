شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تستعد لأول أعمالها فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة ياسمين صبرى لبدء أول أعمالها الذى سيعرض خلال عام 2024، وهو فيلمها مع الفنان محمد إمام الذى يحمل اسم أبو نسب، والمقرر عرضه بدور العرض خلال العام المقبل، حيث يعد تكرارا لثنائية ياسمين صبري ومحمد إمام التي تكررت في أكثر من فيلم بالسينما.

وشهد العام الجارى مشاركة ياسمين صبري بالسينما بفيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، الذى عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضى.

آخر أعمال ياسمين صبرى

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وكان موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 شهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبد الوهاب.