شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس يبدأ حفله فى دار الأوبرا بموسيقى مسلسلى "الفتوة" و"جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان شادي مؤنس حفله بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بموسيقى مسلسل "الفتوة"، ثم تلاه مباشرة موسيقى مسلسل "جزيرة غمام"، واستقبل الجمهور موسيقى المسلسلين بتصفيق حاد عقب انتهاء كل مقطوعة من مقطوعات المسلسلين.

ويقدم شادي مؤنس خلال الحفل عددًا آخر من مقطوعاته الموسيقية التي ألفها خلال مشواره الفني، ومنها تترات لكثير من المسلسلات والأفلام.

ويقدم مؤنس خلال الحفل أيضا ضمن برنامجه مقطوعات: كلمتين لمصر، راح توحشيني، حضرة العمدة، سوق الكانتو، جزيرة غمام، مصر بالليل، زي النسمة، روح 3.

أيضاً قدم لجمهوره أغنية "ليلى" بصوته، وهى أول تجربة له باللغة العربية الفصحى، ويقوم فيها بالتلحين والغناء، واستقبلها الجمهور بترحاب وتصفيق.

جدير بالذكر أن الموسيقار شادي مؤنس سبق له التعاون مع المطرب مدحت صالح في أغنية "انتي حلوة في كل وقت"، من كلمات مصطفى إبراهيم، كما قدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق" ودويتو "باضحك من قلبى" الذي جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة، ومسلسل "جمع سالم" فهو بطولة النجمة زينة.