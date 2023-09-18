شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى وطارق علام وحسام حسنى يقدمون واجب العزاء فى شقيق محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد، والذي وافته المنية فجر اليوم، مثلما حصل بحضور كل من: الملحن عمرو مصطفى، الإعلامي طارق علام، الفنان حسام حسني.

وكان قد حضر منذ قليل كل من: الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان محمد لطفي، الفنان هاني رمزي، والإعلامي أسامة منير.

وقد سيطرت حالة كبيرة من الحزن على النجم محمد فؤاد، كما ظهر خلال الجنازة بعد ظهر اليوم، حينما دخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان.

وكان إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، قد كشف فى وقت سابق عن موعد ومكان العزاء وهو قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.