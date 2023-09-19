أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة جدًا وميؤوس منها – “لم يعد ينفع سوى الصلاة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 02:54 صباحاً - كشفت عائلة الفنانة جواهر الكويتية، الإثنين، عن تدهور حالتها الصحية بعد آخر جراحة خضعت لها، معلنة قراراً جديداً اتخذه الأطباء بشأنها.

تدهور الحالة الصحية لجواهر الكويتية

وكتبت عائلة جواهر في منشور عبر حساب الممثلة الكويتية في “سناب شات”، كلمات تكشف عن تأزم وضعها الصحي ومعاناتها مع مرض السرطان.

ونشرت أسرة الفنانة مقطع فيديو يؤكد تدهور حالتها الصحية بعد الجراحة الأخيرة، ما دفع الأطباء لاتخاذ قرار بمنع العلاج عنها، وطلبت من محبيها في الكويت والوطن العربي الدعاء لها بالشفاء.

وكتبت العائلة في منشور مقتضب: “تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية وهي تحت رحمة ربّ العالمين واسمحوا لنا ما نقدر نردّ على الاتصالات. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمسّ الحاجة له”.

مرض جواهر الكويتية

الجدير بالذكر أن الفنانة جواهر الكويتية قد كشفت للمرة الأولى عن مرضها في عام 2021 خلال مداخلة هاتفية أُجريت معها على شاشة تلفزيون “الكويت”، إثر إعلان إصابتها به في شهر (فبراير) من العام 2020.

جواهر الكويتية

الحالة الصحية لجواهر الكويتية

كانت الإعلامية مي العيدان قد كشفت الحالة الصحية لجواهر الكويتية قبل فترة، معلنة أنها عادت إلى تلقي العلاج لمحاربة السرطان، وهو ما أكدته الفنانة الكويتية نفسها، ليتفاعل الجمهور مع هذا الكشف ويدعو لها بالصحة والسلامة والعافية.

وكتبت مي العيدان في تعليقها: “الفنانة جواهر الكويتية تستعد من المستشفى في لندن لإجراء عملية خاصة بعلاجها من السرطان وتقول دقائق وأكون بيد الغرباء ليس معي غير الله دعواتكم لها الله يطلعها من العملية أحسن مما دخلت لها ادعوا لها بالشفاء لا تكفوا عن الدعاء لها فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله”.

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