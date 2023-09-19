شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى عن الدراما المصرية: ما حدش يقدر يكسب التاريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد العوضى عن دور الفن المصرى وريادته على الساحة من المحيط للخليج، قائلاً أثناء تكريمه فى ندوة بمقر ”الخليج 365”: "مصر هي التاريخ، ومحدش يقدر يكسب التاريخ، والدليل فيلم إعدام ميت على سبيل المثال حينما كان الراحل محمود عبد العزيز في أوج نجوميته لم يكتب اسمه على التتر قبل وحش الشاشة فريد شوقى، لما للأخير من تاريخ كبير".

وأضاف: هذا مثال على دور مصر الكبير وريادتها بأعمالها العظيمة التي جعلتها في قلوب ليس المصريين فحسب وإنما الجميع.

أيضاً كشف الفنان أحمد العوضى أثناء حلوله ضيفًا على مقر ”الخليج 365” خلال ندوة تكريمه عن كواليس مسابقته الأخيرة التى أطلقها لجمهوره قائلاً: الجمهور هو اللى عملنى، ومن غيرهم أنا مش حاجة، وبالتالي جه في بالى فكرة إني أعمل حاجة تبسطهم وتسعدهم، وهو ما حصل مؤخرًا لما قررت أعمل المسابقة".

وأضاف العوضى: "مفيش حد جامد لوحده، ودي حقيقة أنا حاططها في دماغى كويس، الجامد ده بسبب الجمهور اللى بيعمله، واللى ربنا بيصرفه للفنان أو لأى شخص، وبالتالي زي ما الجمهور اللى دايمًا بقول عليهم اخواتي بسطوني حبيت أبسطهم".

وكان الفنان أحمد العوضى قد تطرق أيضًا إلى أحدث أعماله فيلم "الإسكندرانى"، الذى يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف فى عمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة قائلاً: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".