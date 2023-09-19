إليكم حقيقة إصابة عبلة كامل بـ مرض خطير

ميرنا وليد - بيروت - كشف نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، حقيقة ما تم تداوله من أخبار، حول إصابة الممثلة المصرية عبلة كامل بمرض خطير.



وقال أشرف زكي، إن "عبلة كامل بخير وحالتها الصحية كويسة جداً، ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها".

وكان قد نفى أشرف زكي، في وقت سابق، اعتزال عبلة كامل للفن، واخبار إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وقال أشرف زكي: "أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه."

وتابع: "عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني."

وأضاف: "هي خدت قرارا وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش أمسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه."