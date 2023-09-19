شكرا لقرائتكم خبر عن 42 عامًا على فيلم "شعبان تحت الصفر".. أولى بطولات إسعاد يونس أمام الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 42 عامًا على فيلم " شعبان تحت الصفر"، حيث عرض لأول مرة فى 19 سبتمبر عام 1981، والفيلم من بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، جميل راتب، إيمان، عماد حمدى، صلاح نظمى، على الشريف، ومن تأليف سمير عبد العظيم، وإخراج هنرى بركات.

وتربط إسعاد يونس وعادل إمام صداقة قوية على مدار تاريخهما، حيث تعاونا في العديد من الأفلام في السينما أبرزها غاوى مشاكل، احنا بتوع الاتوبيس، شعبان تحت الصفر، المتسول، الأفوكاتو، وكانت أول بطولة سينمائية بالنسبة لها خلال فيلم شعبان تحت الصفر.

وقالت النجمة إسعاد يونس، عن مشاركاتها فى فيلم "شعبان تحت الصفر" في لقاء سابق "عادل إمام حاجة فظيعة واشتغلت معاه "غاوي مشاكل" وقلت له عايزة اعمل بطولة معاك فقال لى طيب، وفات وقت وعملنا فيلم "شعبان تحت الصفر" وكنت البطلة، فقاللي انا عند كلمتي واديكي بتعملي البطولة معايا وقلت له عمري ما هنساهالك".

وتدور أحداث الفيلم حول شعبان (عادل إمام) موظف بسيط يحب زميلته زينب (إسعاد يونس)، يموت المليونير (الغطريفي)، فيبحث أفراد أسرته عن أحد من بلدته ومن أقربائه حتى يتمكنوا من الاستيلاء على ثورته، فيتوصلوا إلى مكان شعبان الذي من بلدة المليونير نفسها، ويتفقوا معه على انتحال شخصية فريد الغطريفى (أحمد ماهر) قريب المليونير الحقيقي، الذي كان يعيش في الخارج، يوافق شعبان على الصفقة مقابل نصف ثروة المليونير، يخفي عن زينب سبب سفره إلى القاهرة، ولكن فريد الحقيقي يعود من الخارج ويتقابل مع شعبان ويطلب منه اقتسام المبلغ الذي حصل عليه، وبعد البحث تلقي الشرطة القبض على شعبان على أنه فريد الهارب من جريمة قتل، وتستمر الأحداث في إطار كوميدي.