ممثلة مصرية تتهم محمد السبكي.. "طالبني بخلع ملابسي"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية رباب ممتاز حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها الأخيرة، التي إتهمت فيها المنتج المصري محمد السبكي بسوء معاملته للممثلين الذين يعملون معه.



وروت رباب ممتاز موقفاً تعرضت له مع المنتج المصري، حيث أكدت أنها فوجئت به وقد دخل إلى موقع التصوير وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء وجاء ذلك بسبب ظهورها بملابس محتشمة، تتناسب مع طبيعة الشخصية التي تلعبها، وطلب المسؤولين بتغيير ملابسها إلى ملابس عارية، وقال: "ماذا ترتدي هذه الممثلة ملابسها، جرّدوها منها"، مؤكّدةً أنّها استنكرت وقتها هذا التصرّف بخاصة أنّ الشخصية التي تظهر فيها لا تتطلب الظهور بملابس عارية.