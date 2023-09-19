هند صبري تنعى أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة التونسية هند صبري الممثل الراحل أشرف مصيلحي الذي رحل بعد معاناة مع المرض. ونشرت صبري صورة لزميلها وعلقت عليها بكلمات مؤثرة حيث كتبت: " إنّا لله و إنّا إليه راجعون.. أشرف مصيلحي في ذمة الله . أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احتراما و طيبة و تهذيبا ..الله يرحمه و يدخله فسيح جناته و يصبر زوجته الصديقة منال الصيفي و أولادهم و أسرته نسألكم الفاتحة و الدعاء". وكان الممثل الراحل يعاني من سرطان لفترة طويلة ويتلقى العلاج لكن حالته تدهورت وفارق الحياة.

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