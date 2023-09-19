ميرنا وليد - بيروت - شاركت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري أنجيلا بشارة صورا عبر خاصية القصص السريعة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لابنتها الكبرى ميشيل خلال احتفالها بعيد ميلادها بأجواء مميزة.

يذكر ان أنجيلا بشارة تزوجت من وائل في عام 2011، ورُزقا بابنتهما الأولى وسمّياها ميشيل في ايلول 2012 وفي الأول من حزيران عام 2016 رزقا بابنتهما الثانية وأطلقا عليها اسم ميلانا الا انهما اتخذا قرار الطلاق عام 2018 بسبب عدة مشاكل حصلت بينهما وطفلتيهما تعيشان مع والدتهما في الوقت الحالي.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة وائل كفوري تحتفل بعيدها.. كبرت وأصبحت شابة جميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.