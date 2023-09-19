شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: جميل راتب.. عبقرى الأداء الذى أرعبنى صغيرًا بإبليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن الفنان الراحل الكبير جميل راتب ممثلاً فحسب، ولكنه كان مثقفًا كبيرًا ومطلعًا على كل المدارس التمثيلية في العالم، وهذا انعكس على أدائه وظهوره في السينما والدراما والمسرح في مصر، وهذا أيضًا جعله متفردًا في الفن المصري بشكل عام، فلن تجد له شبيهًا في أدائه أو طريقته في نطق الكلمات وخروجها من فمه، فقد ابتكر لنفسه طريقة أداء متفردة.

أول معرفتي بهذا الفنان كانت وأنا طفلاً، فقد كنت أخاف منه جدًا، بل ويأتيني في الأحلام بعدما شاهدته مجسدًا شخصية "إبليس" في مسلسل "الكعبة المشرفة" فقد قدم هذا الدور بعبقرية، فقد انطبقت الصورة الذهنية لإبليس لدىّ بالفنان جميل راتب مثلما تنطبق الصورة الذهنية لصلاح الدين الأيوبي بالفنان أحمد مظهر.

بعد مرحلة الطفولة اكتشفت هذا الفنان وأحببته في كل الأدوار التي قدمها ومنها مثلاً دوره في مسلسل "سنبل" مع الفنان الكبير محمد صبحي، ودوره في فيلم "حب في الزنزانة" مع عادل امام وسعاد حسني، ودوره في فيلم "الكيف" مع محمود عبد العزيز ويحيي الفخراني، حتي شاهدته علي المسرح في مسرحية "زيارة السيدة العجوز" التي أخرجها الفنان محمد صبحي له وللمبدعة سناء جميل، فكم هو عبقري وممثل يحمل كل صفات ومقومات النجوم العالميين.

جميل راتب له تجارب عالمية كثيرة منها مشاركته فيلم "لورانس العرب" مع عمر الشريف، كما أنه له تجارب مسرحية عالمية وعمل 7 أفلام عالمية، كما عمل أيضًا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك، وخاض تجربة الإخراج المسرحى وقدم مسرحيات مثل "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، وخاض الإنتاج في مسرحية "زيارة السيدة العجوز" والتي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحي ومسرحية "شهرزاد" من تأليف توفيق الحكيم، ومثل في 67 فيلمًا مصريًا وعدد كبير من أفلام السينما العالمية.

رحم الله الفنان جميل راتب فهو من مواليد يوم 18 أغسطس عام 1926، ورحل في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر عام 2018 .



جميل راتب في شخصية ابليس



جميل راتب



جميل راتب وجمال عبد الناصر



جميل راتب



جميل راتب وعمر الشريف



جميل راتب



جميل راتب



جميل راتب وعمر الشريف



تكريم جميل راتب