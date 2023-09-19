شكرا لقرائتكم اتهموه بالاغتصاب على الهواء.. أشهر ممثلي بريطانيا: فعلتها ثم قتلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في وقت يواجه فيه الممثل الكوميدي البريطاني والمؤثر الاجتماعي، راسل براند، اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة، بناء على ادعاءات عدد من النساء، مازحه زميله الكوميدي ريتشارد هيرينج على الهواء مباشرة بالأمر.

فأثناء مقابلة تلفزيونية بثّت أمس الاثنين، ألمح هيرينج لزميله بأنه اعتدى على امرأة ذات مرة، فرد براند ضاحكاً: "نعم فعلتها.. ثم قتلتها بعد ذلك"، ليدخل الجمهور بموجة ضحك.

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إلا أن فيديو المقابلة حُذف تماماً بعد ذلك من كل المنصات، دون أن تذكر القناة أي أسباب حول الحذف.

اتهامات على مدار 7 سنوات

يشار إلى أن الممثل الكوميدي البريطاني والمؤثر الاجتماعي راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة، بناء على ادعاءات عدد من النساء، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

واتهمت 4 نساء عرفن براند على مدار 7 سنوات في ذروة شهرته، بالاعتداء الجنسي عليهن.

كما لم يحدد المصدر ما إذا كانت أي من النساء قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة ضد الزوج السابق للمغنية الأميركية كيتي بيري.

في حين أن الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013، ووقعت اثنتان من الاعتداءات في لوس أنجلوس.