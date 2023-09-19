ميريام فارس تتأثر "انكسرت و4 سنوات من المرض" وتعلّق عبر "الفن" على وصولها للعالمية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اجتمعت مقوّمات النجومية عند الفنانة ميريام فارس، فهي تشعل المسرح عند إطلالتها، وتبهر الجمهور بأجمل الإستعراضات، ولم تكتفِ ميريام فارس بنجاحها في العالم العربي، بل وصلت إلى العالمية، من خلال تريو "توكو تاكا"، مع نيكي ميناج ومالوما، والمخصص للمونديال الذي أقيم في قطر العام الماضي.



ميريام فارس كُرّمت في حفل الموريكس دور، وقدّمت على المسرح أغنيتها المميزة "هذا الحلو"، وسط تفاعل عدد كبير من الحضور، كما قالت على المسرح كلاماً مؤثراً عن الأزمة الصحية التي مرّت بها، قائلة إنها بقيت في فراشها 4 سنوات، ووصلت إلى وقت قالت فيه إنها لم تعد قادرة على أن تفعل أجمل شيء في حياتها وهو المسرح، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يُكتب أول فنانة لبنانية عربية تصل الى العالمية من الجيل الجديد، لأن السيدة فيروز سبقتها، وهي التي صوتها وصل الى كل أنحاء العالم.

موقع "الفن" التقى ميريام فارس في الموريكس دور، وأجرينا معها لقاءً شيّقاً.