ميرنا وليد - بيروت - إختارت النجمتان العالميتان تايلور سويفت وبلايك ليفلي تنانيرهما القصيرة للخروج الى العشاء سوياً في احد مطاعم نيويورك. لكن اسلوبهما في اللباس بدا متناقضاً، في الوقت الذي اختارت ليفلي ملابس ملونة بأسلوب يذكر بشخصيتها في فيلم “Gossip Girl”. بالإضافة إلى تنورة وردية مهدبة وسترة من الدنيم باللون الأزرق السماوي، حملت زوجة ريان رينولدز حقيبة من الدنيم من دار شانيل. تايلور سويفت كانت ترتدي سترة سوداء مع تنورة ذات ثنيات عريضة وحذاء ذات الكعب العالي باللون العنابي، حيث تستغل النجمة العالمية فترة الاستراحة من جولتها العالمية لقضاء بعض الوقت مع صديقاتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - تايلور سويفت وبلايك ليفلي يتناولان العشاء سوياً في ثياب خريفية أنيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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