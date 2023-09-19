- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشر الاعلامي المصري باسم يوسف المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية، صورةً له على كرسيّ متحرّك من داخل المستشفى، وعلّق عليها ساخرًا :" تالت عملية غضروف في تلات سنين.
كورة، باسكت، كورة، ركبة يمين، ركبة شمال.. خليني في الجيم أحسن".
وقد طمأن باسم متابعيه على سلامته من خلال طرح تواريخ مواعيد عروضاته المسرحية المقبلة باللغة الانكليزية التي ستقام بعد عشرة أيام في جامعة بونج ايلاند في نيويورك 28 ايلول وفي بورتسموث ميسو هامبشير( 29 و30 ايلول). وأعلن بانّ العملية الجراحية لن تعيق اداءه اذ سيواجه جمهوره على المسرح بواسطة العكاز .
وانهالت تعليقات المتابعين الداعية له بالشفاء العاجل .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - نقل الإعلامي باسم يوسف الى المستشفى .. ماذا حدث له ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.