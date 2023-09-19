بالصورة - نقل الإعلامي باسم يوسف الى المستشفى .. ماذا حدث له ؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر الاعلامي المصري باسم يوسف المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية، صورةً له على كرسيّ متحرّك من داخل المستشفى، وعلّق عليها ساخرًا :" تالت عملية غضروف في تلات سنين.

كورة، باسكت، كورة، ركبة يمين، ركبة شمال.. خليني في الجيم أحسن".

وقد طمأن باسم متابعيه على سلامته من خلال طرح تواريخ مواعيد عروضاته المسرحية المقبلة باللغة الانكليزية التي ستقام بعد عشرة أيام في جامعة بونج ايلاند في نيويورك 28 ايلول وفي بورتسموث ميسو هامبشير( 29 و30 ايلول). وأعلن بانّ العملية الجراحية لن تعيق اداءه اذ سيواجه جمهوره على المسرح بواسطة العكاز .

وانهالت تعليقات المتابعين الداعية له بالشفاء العاجل .



