ميرنا وليد - بيروت - بعد طرحها "حلو هالشعور" منذ يومين حققت الفنانة العراقية رحمة رياض رقم 852. 638 في المشاهدات. الاغنية من ألبوم "أنا اليوم" وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع موسيقي ومكس وماستر محب الراوي، والكليب من اخراج ريشا سركيس.

وتقول كلمات الاغنية:

"حلو هالشعور انك تحب

انك تحس

تعشگ شخص

طول الوكت بي تنخبص

حلو هالشعور شي مختلف

ماينوصف

تلگه عشك

تهتم له ويسد النقص

هسه ابتداء عمري الجديد

هسه ابتديت اني العمر

ماعندي قبلك ذكريات

يمك بديت من الصفر

انا بصراحه تغيرت

وبشكلي حيل اهتم صرت

بيا رجع نبض القلب".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - نجاح كبير لـ رحمة رياض في "حلو هالشعور".. هذا ما حققته في يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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