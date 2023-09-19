"على شاطئ البحر".. أول ظهور لعمر حسن يوسف بعد وفاة شقيقه غرقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشاب عمر حسن يوسف وهو جالس بأحد الشواطئ ويعد هذا الظهور هو الأول له منذ وفاة شقيقه "عبدالله" نهاية شهر يوليو الماضي

والصورة نشرها "عمر" عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يستمتع بعطلته الصيفية بأحد الشواطئ ولاقت الصورة رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية

وقد توفي نجل الفنان حسن يوسف غرقًا بإحدي القري السياحية بمنطقة الساحل الشمالي وتعرض لإسفكسيا الغرق وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح