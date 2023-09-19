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أحمد الفيشاوي بأكثر من شخصية في كواليس فيلمه "عادل مش عادل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن الصور الأولى من كواليس فيلمه الجديد "عادل مش عادل" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"

وأوضح "الفيشاوي" بالصور عدد من الشخصيات التي يجسدها بأحداث الفيلم حيث ظهر بأكثر من شخصية مختلفة وعلق قائلًا: "لقطات من تصوير فيلم عادل مش عادل، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري، بس السؤال اللي مجنني، مين ده؟".

ولاحظ البعض من متابعي "الفيشاوي" ظهوره بالصور بدون "تاتوهات" والتي كانت تملأ جسده بالكامل وعلقوا قائلين: "هو شال الوشم؟، معقول مسح كل التاتو اللي في جسمه، شكلك أحسن بكتير من غير الوشم".

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم منهم: ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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