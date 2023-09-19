شيرين عبد الوهاب في صراع جديد.. فسخ تعاقدها مع روتانا والشركة ترد بحكم قضائي‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إلى أين وصلت علاقة المطربة شيرين عبد الوهاب، و شركة روتانا للصوتيات و المرئيات؟، و ما هو تأثير الحكم الصادر يوم السبت الماضي، من محكمة القاهرة الإقتصادية، بالاستئناف المقدم من محامي المطربة؟.

المحكمة، عقدت السبت الماضي، جلسة نظر الاستئناف المقدم من الخبير القانوني حسام لطفي " محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، ضد الحكم الصادر في مارس الماضي، بإلزام المطربة بسداد تعويض قدره 5 مليون جنيها.

الخبير القانوني حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" بموجب القضية والحكم الصادر من المحكمة، تم فسخ التعاقد مع المطربة شيرين عبد الوهاب، بناء على طلب الشركة".

المستشار القانوني حسين هلال " المحامي بالنقض و المكلف بمباشرة الدعوى من شركة روتانا"، من جهتها تحدث لـ"الخليج 365"، وقال،:" وفقا لما هو مثبت في حيثيات ومنطوق الحكم، و أيضا كافة أوراق الدعوى، أوضح التالي، أولا الشركة لم تطلب إطلاقا فسخ التعاقد، و الدعوى أساسها بسبب عدم التزام المطربة بالعقد الموقع عام 2019، بصفتها الشخصية، و أيضا بصفتها بصفتها الضامن لشركة La Mere for artistic productions holding".

وتابع،:" المطالبة بالشرط الجزائي، كانت بسبب الإخلال وعدم الالتزام بتنفيذ بنود التعاقد، وليس بداعي الفسخ أو التعويض، وبالتالي المطربة مازالت، مطالبة بتنفيذ العقد الموقع عام 2019، ، والذي نص على تقديمها ألبومين من إنتاج روتانا، على أن يضم الألبوم 10 أغاني ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، و إحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة"

هلال، اضاف،:"المحكمة لم تلغي حكم أول درجة الذي قضى بإلزام شيرين عبد الوهاب، بشخصها بالتضامن مع شركة La Mere for artistic productions holding، بأن تقدم ٥ مليون جنيه لصالح شركة روتانا، وهو ما تم الإشارة له في الشق الثاني من الحكم ، و الذي نص بعدم قبول الاستئناف عليه، مع إلزامها أيضا بسداد 3 ملايين جنيه بصفتها، وهو ما جاء بالشق الأول".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقعت عام 2019، عقدا مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغاني ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، و إحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة .

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب عودتها للتعاون مع شركة روتانا، أغنية بعنوان"مش قد الهوى"، في أبريل 2020، وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني، هي "خاصمت النوم" و"ملكش مكان" و"القماص"، و"كلها غيرانة"، وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة، ولم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها.ن كما تم تسريب أغاني "ملكش مكان" و"سيدنا القماص"، قبل طرحها رسميا.