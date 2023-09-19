شقيق أنغام يحتفل بمرور 9 سنوات على تعافيه من إدمان المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الموزع الموسيقي خالد سليمان " نجل الموسيقار محمد علي سليمان، و شقيق المطربة أنغام"، عن سعادته باقتراب العام التاسع من تعافيه من إدمان المخدرات، ووصف نفسه بالبطل الغير عادي.

خالد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورة له قبل التعافي، وكتب، :" اللهم لك الحمد والشكر بعتبر نفسي بطل غير عادي مع اقتراب مرور ( 9 ) سنوات امتناع وتعافي من إدمان وتعاطي الهيروين والمخدرات لمدة 21 سنة معاناة مع مرض الإدمان، وفخور جدا بنفسي بكل شرف وعزة نفس .... اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال".

الموزع الموسيقي خالد سليمان، تعاون مع أنغام، في ألبومها "أحلام بريئة"، وتولى توزيع أغنية بعنوان "حتة ناقصة"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.