الأربعاء.. مجدي الحسيني ضيف صالون الأوبرا الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعقد صالون الأوبرا الثقافي أمسية فنية، يستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، ويديرها الفنان أمين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 20 سبتمبر بالمسرح الصغير.

يدور اللقاء حول المشوار الفني للموسيقار مجدي الحسيني وأهم أعماله ومشاركاته مع كبار الفنانين والمطربين وغيرها .

جدير بالذكر أن مجدي الحسيني عازف أورج مصري ولد بمحافظة أسيوط بقرية بني حسين عام 1942، اختاره الموسيقار رياض السنباطي للانضمام إلى فرقة أم كلثوم ولم يتجاوز السادسة عشر من عمره، انضم إلى فرقة عبدالحليم حافظ حتى رحيل العندليب عام 1977، عزف أيضاً مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، هذا إلى جانب عمله مع كبار المطربين والموسيقيين المصريين والعرب.