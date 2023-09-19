بمسدس والدها تفاصيل انتحار النجمة التركية ميرفي كيالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة التركية ميرفي كيالب، قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وموقع البحث "جوجل"، بعد انتحارها أمس الاثنين، عن عمر ناهز 36 عاما

النجمة التركية، أنهت حياتها بإطلاق الرصاص على رأسها من مسدس والدها، وسارعت الشرطة التركية ، إلى مكان الحادث، عقب وصول بلاغات عن سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان.

ميرفي، درست التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبدأت شهرتها بعد مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها " مسألة شرف"، و "المحارب"، و "نهاية العالم الصغيرة"، و "أمال و احلام"، و "ساكريا فيرات".