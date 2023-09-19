حسن مالك يشارك في مهرجان الجونة بالعرض العالمي الأول لفيلم "آل شنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الممثل الشاب حسن مالك لأول مرة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، من خلال فيلمه آل شنب المعروض بالدورة السادسة المقرر انطلاقها في ١٣ أكتوبر المُقبل.

وكشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة الفيلم المصري آل شنب للمخرجة أيتن أمين بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول.

الفيلم بطولة النجمات: ليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة وهيدي كرم.

فيلم آل شنب يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

تأتي مشاركة حسن مالك في فيلم آل شنب بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الأخير 2023، من خلال مسلسل رشيد، الذي جسد فيه شخصية جامايكا، ولاقت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل بطولة محمد ممدوح وريهام عبدالغفور. وهو التعاون الثاني لـ حسن مالك مع النجم محمد ممدوح، بعد مسلسل خلي بالك من زيزي.