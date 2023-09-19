محمد مختار: "يوسف فوزي كان بيبكي علشان مهاجر لـ أمريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المنتج محمد مختار، إنه يعتبر الفنان يوسف فوزي بمثابة شقيقه ويتفائل به خلال مشاركته في أعماله الفنية، لافتا إلى أن كان يرسل له ورق السيناريو ليختار منه الدور الذي يناسبه.

وتابع المنتج محمد مختار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "هو عارف أنا بحبه جدا، وهو فنان جميل وبتفائل بيه جدا.. فيه ناس في حياتي بتفائل بيهم زي فاروق الفيشاوي الله يرحمه ويوسف فوزي كده، قلبي بيتفائل بيه وبحب أشتغل معاهم".

وأشار المنتج محمد مختار إلى أنه تعاون مع يوسف فوزي، في فيلم "الشطار" وأرسل له ورق السيناريو، لكنه أخبره بأنه سيهاجر إلى كندا أو أمريكا في تلك الفترة لكي يجرب حظه هناك وكان يتحدث وهو يبكي، لكن بعدها بفترة سأله هل هناك فنان آخر سيلعب دوره ليبلغه المنتج محمد مختار بأن دوره ما زال محجوزا له.

واستكمل المنتج محمد مختار حديثه قائلاً: "الدور بينادي صاحبه وهو فنان شاطر وبيعمل أي دور شخصية الباشا أو الطيب أو الشرير أي حاجه بتليق عليه.. إحنا افتقدناه أوي وبتمناله الشفا وادعيله يرجعلنا بالسلامة وإن شاء الله هيرجع علشان الناس بتحبه وأنا كمان بحبه".