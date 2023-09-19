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بعد "ليلة الطرب الأصيل" إيمان عبد الغني تغني لـ"وردة" بالأوبرا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقدم المطربة إيمان عبد الغني، مجموعة من أغاني المطربة الراحلة وردة، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، في الحفل المقام فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، في دار الأوبرا.

إيمان، تقدم في الحفل المقام على المسرح الكبير، أغاني "في يوم وليلة" "و "اكدب عليك".

ويشهد الحفل تقديم مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش، بمشاركة المطربين، أحمد عفت، محمد طارق، أشرف وليد، والمطربة إيناس عز الدين.

المطربة إيمان عبد الغني، شاركت مؤخرا، مع المطرب الكبير محمد الحلو، والمطربة ريهام عبد الحكيم، في إحياء حفل "ليلة الطرب الأصيل"، الذي أقيم على مسرح بينش مارك في جدة، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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