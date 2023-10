شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يشارك فى لجنة تحكيم جوائز Emmy العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج المصرى عمرو سلامة عن اختياره للمشاركة في لجنة تحكيم جوائز الـ إيمى Emmys، وكتب سلامة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك:"سعيد بإعلاني إن تم اختياري للمشاركة في لجنة تحكيم جوائز ال (إيميز) للأعمال التليفزيونية العالمية، شرف ليا إني شاركت في اختيار الأفضل في أعمال التليفزيون من حول العالم كله".



وكان قد تم تأجيل حفل توزيع جوائز الـ إيمي لعام 2023 بسبب إضرابات هوليوود المستمرة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وكان من المقرر عقد حفل توزيع جوائز Primetime Emmy الخامس والسبعين يوم الإثنين، 18 سبتمبر الجارى في مسرح الطاووس في لوس أنجلوس.

وأكدت مجلة Variety أن الإضرابات المستمرة للكتاب والممثلين في الصناعة أدت بالمنظمين إلى تأجيل الموعد الأصلي، وحاليًا يتم التشاور حول موعد جديد لـ تقديم حفل الجوائز إلا أنه من المتوقع أن يقام في يناير 2024، دون وجود أي معلومات مؤكدة إلى الآن.وذلك بعد أن كشفت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، عن قوائم ترشيحات جوائز الـ إيمى لعام 2023، والتى تضمنت أفضل الأعمال والفنانين والبرامج التليفزيونية التى تم تقديمها على مدار العام الماضى 2022، وسيذاع البث المباشر على شبكة قنوات Fox

وحصلت 9 أعمال تليفزيونية على أكثر عدد من الترشيحات عن غيرها من خلال الترشيحات التى تم الإعلان عنها منذ ساعات.

وهذه الأعمال التى حصلت على عدد ترشيحات أكثر من غيرها بالترتيب:

مسلسل Succession حصل على 27 ترشيحًا

مسلسل The Last of Us حصل على 24 ترشيحًا

مسلسل The White Lotus حصل على 23 ترشيحًا

مسلسل Ted Lasso حصل على 22 ترشيحا

مسلسل The Marvelous Mrs Maisel حصل على 14 ترشيحا

مسلسل The Bear حصل على 13 ترشيحا

مسلسل Beef حصل على 13 ترشيحا

مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story حصل على 13 ترشيحا

مسلسل Wednesday حصل على 12 ترشيحا