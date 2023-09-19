دينا تنشر صور لـ أحمد الفيشاوي بدون تاتو والجمهور:"ياريت تنصحيه يشيل الوشم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الراقصة دينا عن أول صور من كواليس فيلمها الجديد "عادل مش عادل" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "دينا" بالصورة وهي جالسة بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، وظهر الفشاوي الصغير بدون التاتو مما أثار تفاعل الجمهور، وعلقت قائلة: "من كواليس فيلم عادل مش عادل".

وانهالت عليها التعليقات:" خليه يشيل الوشم، انصحيه يشيل التاتوه، الفيشاوي بدون التاتوه أجمل ربنا يهديه، هو التاتوه راح فين؟".

فيلم عادل مش عادل، من إخراج أحمد يسري، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.